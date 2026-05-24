Рачков: товарооборот между Беларусью и Алжиром в первом квартале 2026-го вырос более чем в 10 раз

Парламентская делегация Алжира находится с официальным визитом в Беларуси. Он начался накануне по приглашению Палаты представителей Национального собрания. Гости будут находиться в нашей стране по 26 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алжирская делегация посетила Музей истории Великой Отечественной войны. Для гостей провели экскурсию, во время которой подробно рассказали о вкладе белорусских защитников в Великую Победу. В программе также посещение промышленных производств, сельскохозяйственных предприятий и знаковых культурных объектов нашей страны.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Та дорожная карта двухстороннего сотрудничества, которая была подписана в ходе визита Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир, она содержит очень много направлений, мероприятий, которые успешно выполняются. Хочу вам в частности сказать, что в первом квартале 2026 года взаимный товарооборот вырос более чем 10 раз.

Партнеры из североафриканской республики заинтересованы в запуске совместных производств. Среди перспективных проектов – создание грузовых машин с МАЗом, а также кооперация с Минским тракторным заводом. Также планируют реализовать трехсторонний проект между Беларусью, Алжиром и Оманом по производству фосфорных удобрений.