«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

Я не коллекционер, я ученый, археолог. В археологии, кто занимается на постоянной научной основе археологией, коллекционеров нет. Это другое совершенно направление, другой склад ума, поэтому я отвечу, что каждый предмет, каждый артефакт, который мы добывали во время раскопок, ценен.

Александр Осенко:

Ценность в исторической находке, а не ценность самой вещи как вещи.

Вадим Лакиза:

Это правда. Ни золотые, ни серебряные предметы для нас не составляют ценности. Они как научный источник для понимания тех процессов исторических, которые происходили в те или иные периоды. Но, конечно, самое ценное, например, в эмоциональном плане для меня – экспедиция в Дятловском районе. Мы нашли погребальный комплекс в 1995 году вместе со студентами истфака Гродненского университета. Погребальный комплекс с керамическим сосудом, каменным сверленым топором Бронзового века. Этот комплекс выставлен в Гродненском историко-археологическом музее, мы сделали датирование радиоуглеродное этих предметов. Это один из запоминающихся элементов.

Если из более свежих, то это Беловежская пуща. Там археологический музей под открытым небом, но для его создания, в рамках действующего законодательства необходимо было проводить работы по сохранению, то есть мероприятие выполнять по сохранению культурного слоя. Идешь, и я понимаю, что я вижу очень важный для меня предмет – каменный сверленый топор.