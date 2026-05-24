Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

В Год белорусской женщины мы восстановили облик, например, жительницы XIV века городища на реке Менке или Белынич. Но самое интересное, что восстановили внешний облик родных и близких Евфросинии Полоцкой. Сегодня мы видим, какие были красивые женщины.