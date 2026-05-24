Прямой эфир

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке

24 мая 2026 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза.

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке-2

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:
В Год белорусской женщины мы восстановили облик, например, жительницы XIV века городища на реке Менке или Белынич. Но самое интересное, что восстановили внешний облик родных и близких Евфросинии Полоцкой. Сегодня мы видим, какие были красивые женщины.

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах 

# История # Вадим Лакиза # НАН Беларуси # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах
24 мая 2026 07:25

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию
24 мая 2026 07:15

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников
23 мая 2026 17:17

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников