Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Глава государства разделил радость этого духовного праздника и выразил искреннее почтение к высокой миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваш небесный покровитель, святой равноапостольный Кирилл, зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, Вы продолжаете великое дело – взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням», – отметил Президент.

Глава государства пожелал Патриарху Московскому и всея Руси крепкого здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета.