Прямой эфир

Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства

24 мая 2026 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Глава государства разделил радость этого духовного праздника и выразил искреннее почтение к высокой миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства-2

«Ваш небесный покровитель, святой равноапостольный Кирилл, зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, Вы продолжаете великое дело – взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням», – отметил Президент.

Глава государства пожелал Патриарху Московскому и всея Руси крепкого здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета.

# Александр Лукашенко # Патриарх Кирилл

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке
24 мая 2026 07:35

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах
24 мая 2026 07:25

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию
24 мая 2026 07:15

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию