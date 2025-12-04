В Минской области наградили тружеников села

Центральный регион – лидер агросезона-2025. Итоги работы отрасли подвели в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Центральный регион – лидер агросезона-2025. Итоги работы отрасли подвели в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лучшие работники получили заслуженные награды. Это механизаторы, агрономы, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы. В списке – 280 передовиков. Все они победители областного соревнования за достижение высоких показателей в развитии отрасли. Отметили и тех, кто помогал собрать весомый каравай.
Максим Косач, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Вилейского РОЧС:
Начинал я с 2013 года помощником комбайнера, а уже сам за руль комбайна я сел где-то в 2018 году. С 2018-го работаю в МЧС практически каждое лето.
Геннадий Казинец, оператор по выращиванию молодняка сельхозпредприятия «Агро-Оберег» пуховичского района:
Выращивание молодняка – это очень тяжелый труд. Надо смотреть за каждым теленком.
Валентина Лесюк, техник-оператор сельхозпредприятия «Мирополье» Борисовского района:
Работаем в сельском хозяйстве, потому что, наверное, мы там родились, и мы там нужны, мы любим свою работу. Есть такая поговорка: где родился, там и сгодился.
Минская область производит четверть всей продукции сельского хозяйства страны. Общий намолот зерна с рапсом и кукурузой составил более 2 миллионов 700 тысяч тонн. Достигнута историческая урожайность зерновых – 50 центнеров с гектара. Есть успехи и в животноводстве. С начала 2025 года объем производства молока составил более 2 миллионов тонн.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Я бы хотел отметить кормозаготовку. Всего это 35 кормовых единиц на условную голову скота. Это абсолютный рекорд для нашего региона. При этом мы понимаем, что за всеми цифрами, рекордами стоит ежедневный тяжелый труд тружеников села. И в основе успешного развития именно люди.
Сфера животноводства развивается. Прирост продукции в 2025 году увеличился на 5 %. Модернизируется производство, приобретается новая техника, строятся новые объекты. В 2025-м введено 11 МТК, до конца года откроют еще 6 комплексов.