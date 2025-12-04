В Минской области наградили тружеников села

Лучшие работники получили заслуженные награды. Это механизаторы, агрономы, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы. В списке – 280 передовиков. Все они победители областного соревнования за достижение высоких показателей в развитии отрасли. Отметили и тех, кто помогал собрать весомый каравай.

Максим Косач, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Вилейского РОЧС:

Начинал я с 2013 года помощником комбайнера, а уже сам за руль комбайна я сел где-то в 2018 году. С 2018-го работаю в МЧС практически каждое лето.

Геннадий Казинец, оператор по выращиванию молодняка сельхозпредприятия «Агро-Оберег» пуховичского района:

Выращивание молодняка – это очень тяжелый труд. Надо смотреть за каждым теленком.

Валентина Лесюк, техник-оператор сельхозпредприятия «Мирополье» Борисовского района:

Работаем в сельском хозяйстве, потому что, наверное, мы там родились, и мы там нужны, мы любим свою работу. Есть такая поговорка: где родился, там и сгодился.

Минская область производит четверть всей продукции сельского хозяйства страны. Общий намолот зерна с рапсом и кукурузой составил более 2 миллионов 700 тысяч тонн. Достигнута историческая урожайность зерновых – 50 центнеров с гектара. Есть успехи и в животноводстве. С начала 2025 года объем производства молока составил более 2 миллионов тонн.