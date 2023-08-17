«Работы у нас много». Минские кабельные сети активно готовятся к осенне-зимнему периоду
Новости Беларуси. В филиале «Минские кабельные сети» активно готовятся к осенне-зимнему периоду. Для большей эффективности и оперативности создана специальная группа. Ее представители координируют профилактические и ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовку проходит персонал диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад. В случае непредвиденной ситуации они готовы реагировать быстро и качественно. Также на площадках кабельных сетей анализируют энергопотребление.
Артем Савицкий, начальник производственно-технической службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Особое внимание уделяется ремонтным работам. Представьте, на нашем обслуживании находятся более 2,5 тысячи трансформаторных подстанций, а километраж кабельных линий на нашем обслуживании порядка 9 тысяч километров (для понимания, расстояние приблизительно до Пекина), поэтому работы у нас много. Принимаемые в контексте подготовки к осенне-зимнему периоду меры способствуют уменьшению аварийных отключений, более надежному энергоснабжению потребителей.
В предстоящую зиму столица войдет с еще большей уверенностью. В сентябре в Минске введут в эксплуатацию подстанцию «Камвольный комбинат» на 110 киловольт. После масштабной реконструкции она стала надежнее и проще в обслуживании.