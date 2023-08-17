«Работы у нас много». Минские кабельные сети активно готовятся к осенне-зимнему периоду

Новости Беларуси. В филиале «Минские кабельные сети» активно готовятся к осенне-зимнему периоду. Для большей эффективности и оперативности создана специальная группа. Ее представители координируют профилактические и ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку проходит персонал диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад. В случае непредвиденной ситуации они готовы реагировать быстро и качественно. Также на площадках кабельных сетей анализируют энергопотребление.

Артем Савицкий, начальник производственно-технической службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Особое внимание уделяется ремонтным работам. Представьте, на нашем обслуживании находятся более 2,5 тысячи трансформаторных подстанций, а километраж кабельных линий на нашем обслуживании порядка 9 тысяч километров (для понимания, расстояние приблизительно до Пекина), поэтому работы у нас много. Принимаемые в контексте подготовки к осенне-зимнему периоду меры способствуют уменьшению аварийных отключений, более надежному энергоснабжению потребителей.