Президент поручил построить новый мост через Припять

Александр Лукашенко поручил построить новый автомобильный мост через Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы. Определены и сроки окончания реализации проекта – 2027 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подписал распоряжение, которым предусмотрено строительство в упрощенном и ускоренном порядке. Для Полесья эта новая транспортная артерия – необходимость. Сейчас кратчайший путь между районными центрами Лунинец и Столин составляет 46 километров, но Припять нужно пересекать на пароме. Работа переправы зависит от погоды, да и есть ограничения по габаритам и весу транспортных средств.

Объездные маршруты через Пинск или Житковичи – это лишние 180 километров. Так что, соединив берега, Полесье получит важный инфраструктурный объект, который будет сопутствовать развитию уникального региона Беларуси.