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Президент поручил построить новый мост через Припять

03 апреля 2026 17:10
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Александр Лукашенко поручил построить новый автомобильный мост через Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы. Определены и сроки окончания реализации проекта – 2027 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подписал распоряжение, которым предусмотрено строительство в упрощенном и ускоренном порядке. Для Полесья эта новая транспортная артерия – необходимость. Сейчас кратчайший путь между районными центрами Лунинец и Столин составляет 46 километров, но Припять нужно пересекать на пароме. Работа переправы зависит от погоды, да и есть ограничения по габаритам и весу транспортных средств. 

Объездные маршруты через Пинск или Житковичи – это лишние 180 километров. Так что, соединив берега, Полесье получит важный инфраструктурный объект, который будет сопутствовать развитию уникального региона Беларуси.

# Мосты Беларуси

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