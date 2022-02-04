«Работы находятся на постоянном контроле». В Минске на Шаранговича и Пономаренко планируют заменить асфальт

Новости Беларуси. Коммунальщики и дорожники принимают все необходимые меры по расчистке от снега и обработке противогололедными средствами улиц и придомовых территорий. Работают в непрерывном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 70 единиц техники ежедневно расчищают улицы Фрунзенского района. С начала года уже вывезено около двух тысяч кубических метров снега. Израсходовано более девяти тысяч тонн противогололедного материала. В районе продолжаются и ремонтные работы. Обозначены планы на 2022-й. Только за 2021 год сотрудники Ремавтодора отремонтировали 160 тысяч квадратных метров полотна. Масштабные работы затронут улицы Лобанка, Пономаренко и Шаранговича.

Сергей Гоман, директор Ремавтодора Фрунзенского района:

В 2022 году мы планируем выполнить ямочный ремонт на площади 18 тысяч квадратных метров, тротуаров текущий ремонт хотим выполнить на шести тысячах. В планах есть замена асфальтного покрытия на улицах Пономаренко и Шаранговича. Работы находятся на постоянном контроле, улицы постоянно мониторим, патрулируем.