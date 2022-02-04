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Обувь не должна быть впритык. Что не стоит носить при сильном морозе?

04 февраля 2022 14:24
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Новости Беларуси. В связи с минусовой температурой в Минске участились случаи обморожения и переохлаждения. Основные группы риска – пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а также дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Обувь не должна быть впритык. Что не стоит носить при сильном морозе?-1

Чаще всего страдают пальцы ног и рук, нос, щеки, ушные раковины. Медики напоминают минчанам о мерах профилактики и защиты от обморожений и переохлаждения. При необходимости рекомендуют сразу обращаться в больницы и не заниматься самолечением. Также нельзя растирать кожу горячей водой, снегом, спиртом, а также употреблять горячительные напитки.  

Обувь не должна быть впритык. Что не стоит носить при сильном морозе?-4

Дарья Бордакова, врач травматолог-ортопед 26-й городской поликлиники:  
Обратиться к врачу пациенту необходимо при повреждении кожи более первой степени. Когда пациент видит, что у него резкая бледность кожи, потеря ее чувствительности и обязательно – появление пузырей с серозным содержимым. Ни в коем случае не следует эти пузыри дома вскрывать самостоятельно.  

Обувь не должна быть впритык. Что не стоит носить при сильном морозе?-7

Чтобы избежать переохлаждения, нужно выбирать свободную и теплую одежду. Обувь не должна быть впритык, так как это затрудняет кровообращение, что ускорит обморожение. Именно ноги больше всего подвержены воздействию низких температур. Следует не забывать и про головной убор.  

# обморожения # общество # Дарья Бордакова # Фотофакт

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