Когда появится ракета средней дальности белорусского производства? Рассказали в Госкомвоенпроме

Новости Беларуси. Предприятия Госкомвоенпрома достигли максимального объема промышленного производства за всю историю своего существования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на санкции, по сравнению с 2020 годом, они увеличены на 12 %, а экспорт товаров и услуг вырос почти на треть. Кстати, существенная часть от всей реализованной продукции является инновационной. Также с 2021-го начала внедряться новая стратегия развития ведомства. Акцент был сделан на ракетостроении.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

Проводили комплекс мероприятий практических, стрельбовых по созданию ракеты средней дальности для ЗРК «Бук». Я думаю, в первом квартале будет очередной этап испытаний. Очень хочется верить, что у нас все получится, и мы уверено доложим главе государства о создании отечественной ракеты средней дальности.

Продолжаются испытания ракет для комплекса «Полонез». Учитывая дальность полета, испытания проходят за пределами Беларуси. По поручению Президента продолжается модернизация зенитно-ракетных комплексов. Некоторые из них полностью переведены на отечественное шасси.

А, например, реактивная система залпового огня «Шквал» целиком состоит из отечественных компонентов. Навигация, современные средства связи, улучшенная эргономика в 2022 году проявятся и на других системах залпового огня.