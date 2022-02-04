Дзермант: если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут победителями

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Послание Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию стало по-настоящему эпохальным событием, которое определит траекторию развития белорусского государства надолго. Это касается и внутренней, и внешней политики – из-за этого интерес и внимание к нему были прикованы со всех сторон.

Очень важные посылы касались международной повестки развития ситуации вокруг наших границ. К сожалению, тенденции очень тревожные. И именно поэтому Президент как никогда часто произносил слово «война». И не потому, что мы вдруг захотели милитаристскую риторику, вовсе нет.