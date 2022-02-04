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Дзермант: если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут победителями

04 февраля 2022 14:24
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут победителями-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.  

Послание Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию стало по-настоящему эпохальным событием, которое определит траекторию развития белорусского государства надолго. Это касается и внутренней, и внешней политики – из-за этого интерес и внимание к нему были прикованы со всех сторон.  

Очень важные посылы касались международной повестки развития ситуации вокруг наших границ. К сожалению, тенденции очень тревожные. И именно поэтому Президент как никогда часто произносил слово «война». И не потому, что мы вдруг захотели милитаристскую риторику, вовсе нет.  

Теперь мы должны взяться за работу и дальше строить наш прекрасный белорусский дом (читать далее).  

Дзермант: если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут победителями-4

То, что мы видим у наших западных и южных границ, очень похоже на подготовку к чему-то серьезному, и мы не можем себе позволить относиться к этому без должного внимания. История научила нас воспринимать военные приготовления западных соседей с предельными вниманием и бдительностью.  

Западные санкции, политическое, экономическое и информационное давление не поставят нашу страну на колени (здесь подробности).  

Но Александр Лукашенко не только открыто и прямо говорит об этом, но и откровенно предупреждает соседние государства о последствиях, в том числе для их будущего. Мы все понимаем, что в современной войне, особенно масштабной, урон будет колоссальным. И если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут из него победителями.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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