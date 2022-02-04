Дзермант: если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут победителями

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Послание Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию стало по-настоящему эпохальным событием, которое определит траекторию развития белорусского государства надолго. Это касается и внутренней, и внешней политики – из-за этого интерес и внимание к нему были прикованы со всех сторон.
Очень важные посылы касались международной повестки развития ситуации вокруг наших границ. К сожалению, тенденции очень тревожные. И именно поэтому Президент как никогда часто произносил слово «война». И не потому, что мы вдруг захотели милитаристскую риторику, вовсе нет.
Теперь мы должны взяться за работу и дальше строить наш прекрасный белорусский дом (читать далее).
То, что мы видим у наших западных и южных границ, очень похоже на подготовку к чему-то серьезному, и мы не можем себе позволить относиться к этому без должного внимания. История научила нас воспринимать военные приготовления западных соседей с предельными вниманием и бдительностью.
Западные санкции, политическое, экономическое и информационное давление не поставят нашу страну на колени (здесь подробности).
Но Александр Лукашенко не только открыто и прямо говорит об этом, но и откровенно предупреждает соседние государства о последствиях, в том числе для их будущего. Мы все понимаем, что в современной войне, особенно масштабной, урон будет колоссальным. И если политики в Прибалтике или Польше решатся на военный конфликт с Беларусью, то они вряд ли выйдут из него победителями.
Подробнее смотрите в видеоматериале.