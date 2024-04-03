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Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 3 апреля

03 апреля 2024 06:57
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Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится сегодня, 3 апреля. Депутаты продолжат работу над формированием рабочих органов нижней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 3 апреля-1

Нынешнему составу парламента предстоит активно приступить к выполнению ключевой функции – законотворческой деятельности, обеспечению качества принимаемых законов, непрерывности законотворческого процесса. Избранные в единый день голосования депутаты впервые будут работать в составе Всебелорусского народного собрания в его новом конституционном статусе. Депутатский корпус продолжит изучать общественное мнение и проблемы избирателей. Практика конструктивного взаимодействия с органами местной исполнительной власти будет совершенствоваться.

# Палата представителей # общество

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