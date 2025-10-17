Лукашенко попросил школьников придумать установку против дронов
В Минске торжественно открылся Центр технического творчества детей и молодежи – масштабный проект, который уже называют кузницей будущих инженеров и изобретателей. Александр Лукашенко лично принял участие в открытии центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту провели краткую экскурсию по основным лабораториям. Их всего 18, где пока виртуально возводят дома, но вполне реально на 3D-принтере печатают 3D-принтеры и испытывают автомобили. К слову, не только Президенту рассказывали о своем опыте, но и он делился своим. Совет дня для гонщика Михаила и других автолюбителей.
Успехов тебе, Миша. Желаю тебе удостоверение водителя побыстрее получить, но не лихач. Я тебе как водитель говорю. Иногда мы с бешеной скоростью едем, а выигрываем всего 3-4 минуты. Так стоит ли рисковать?
– Нет, не стоит.
– Не стоит, поэтому не торопись в жизни.
Преимущество расположения этого центра еще и в том, что совсем рядом есть полигон для испытания опытных моделей. Уверяют, трасса мирового уровня.
– Ты сам это создаешь, детали?
– Да, все это я сам моделирую, после этого загружаю на ЧПУ-станок, который уже все делает. Именно на ней я как раз победил на чемпионате Республики Беларусь в этом году. Такие модели ездят и по асфальтовым площадкам.
– Я смотрю посадку этого автомобиля, колеса.
– Клиренс у нее около 3-4 миллиметров. Все спортивно. Такие модели ездят по асфальтовым покрытиям. Вот как это, оно получилось мирового уровня. Теперь все желающие смогут тренироваться, поучаствовать в соревнованиях, а также при желании выйти на мировой уровень управления моделями.
Тут же рядом дроны, куда же без них. Но глава государства ставит совершенно новую задачу. И она не о проторенной дорожке, а как раз о том новом, над чем ломает голову весь мир.
– Да, но я хочу, чтобы эти беспилотники не летали, куда нацелены и куда управляют. Долетел – эта установка посадила. Понимаешь, о чем я.
– Я хотел бы скоро поступить в технопарк, и у меня есть идея о создании протезов для тех же бойцов, которые как-то ранены или же…
– Дело хорошее.
– Для людей с патологиями врожденными, без конечностей, например. Я бы хотел заняться таким в нашей стране.
– Дело хорошее, я поддерживаю, но про машину против беспилотников не забывай.
– Я вас понял.
На память главе государства презентовали робота. Его можно будет увидеть во Дворце Независимости. А вот другие достижения, вдохновленных сегодняшней встречей, хочется верить, со временем станут полезной и осязаемой частью будней белорусов и поводом для общей гордости.
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