Лукашенко попросил школьников придумать установку против дронов

В Минске торжественно открылся Центр технического творчества детей и молодежи – масштабный проект, который уже называют кузницей будущих инженеров и изобретателей. Александр Лукашенко лично принял участие в открытии центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту провели краткую экскурсию по основным лабораториям. Их всего 18, где пока виртуально возводят дома, но вполне реально на 3D-принтере печатают 3D-принтеры и испытывают автомобили. К слову, не только Президенту рассказывали о своем опыте, но и он делился своим. Совет дня для гонщика Михаила и других автолюбителей.

Успехов тебе, Миша. Желаю тебе удостоверение водителя побыстрее получить, но не лихач. Я тебе как водитель говорю. Иногда мы с бешеной скоростью едем, а выигрываем всего 3-4 минуты. Так стоит ли рисковать? – Нет, не стоит.

– Не стоит, поэтому не торопись в жизни.

Преимущество расположения этого центра еще и в том, что совсем рядом есть полигон для испытания опытных моделей. Уверяют, трасса мирового уровня.

– Ты сам это создаешь, детали?

– Да, все это я сам моделирую, после этого загружаю на ЧПУ-станок, который уже все делает. Именно на ней я как раз победил на чемпионате Республики Беларусь в этом году. Такие модели ездят и по асфальтовым площадкам.

– Я смотрю посадку этого автомобиля, колеса.

– Клиренс у нее около 3-4 миллиметров. Все спортивно. Такие модели ездят по асфальтовым покрытиям. Вот как это, оно получилось мирового уровня. Теперь все желающие смогут тренироваться, поучаствовать в соревнованиях, а также при желании выйти на мировой уровень управления моделями. Тут же рядом дроны, куда же без них. Но глава государства ставит совершенно новую задачу. И она не о проторенной дорожке, а как раз о том новом, над чем ломает голову весь мир.