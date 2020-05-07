Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому дню в календаре мы обязаны русскому физику Александру Попову. Именно 7 мая 1895 года он провел первый сеанс радиосвязи и показал миру радиоприемник. Сегодня возможности радио и телевидения практически безграничны. Из любой точки страны и мира белорусы могут получать оперативную информацию с мест событий, массовых мероприятий, значимых политических и экономических форумов благодаря возможности современного технического оснащения, просторным студиям и прямым включениям.