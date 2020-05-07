БИСИ публикует семейные истории о людях, которые прошли Великую Отечественную войну

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». К масштабной акции присоединился Белорусский институт стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БИСИ публикует семейные истории своих аналитиков о судьбах их близких, прошедших Великую Отечественную войну. Семейные истории размещены на сайте организации. Это фотографии родных и близких, письма с фронта, наградные листы, ордена и медали предков, которые бережно хранятся в шкатулках. Там также истории, известные только им со слов дедушек и бабушек. Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран