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БИСИ публикует семейные истории о людях, которые прошли Великую Отечественную войну

07 мая 2020 06:54
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит». К масштабной акции присоединился Белорусский институт стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БИСИ публикует семейные истории о людях, которые прошли Великую Отечественную войну-1

БИСИ публикует семейные истории своих аналитиков о судьбах их близких, прошедших Великую Отечественную войну. Семейные истории размещены на сайте организации. Это фотографии родных и близких, письма с фронта, наградные листы, ордена и медали предков, которые бережно хранятся в шкатулках. Там также истории, известные только им со слов дедушек и бабушек.

Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран

БИСИ публикует семейные истории о людях, которые прошли Великую Отечественную войну-4

В Белорусском институте стратегических исследований считают, что долг каждого человека, неравнодушного к своей стране, – вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших Победу народа, в летопись Великой Отечественной войны. Институт приглашает присоединиться к эстафете памяти коллег-экспертов, аналитиков, интеллектуалов, журналистов и всех людей, кому небезразлична история своего рода и своей родины.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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