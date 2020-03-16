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В аэропорту Бреста будут обследовать туристов, прилетающих с отдыха

16 марта 2020 06:49
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Новости Беларуси. В аэропорту Бреста вводят санитарно-карантинный контроль. Такое решение приняли в связи с началом туристического сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В аэропорту Бреста будут обследовать туристов, прилетающих с отдыха-1

Эпидемиологи вместе с работниками медпункта аэропорта будут обследовать туристов, прилетающих с отдыха. В наличии есть все необходимые средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, халаты, антисептик, анкеты для пассажиров. Температуру всем прилетающим будут измерять при помощи тепловизора.

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В аэропорту Бреста будут обследовать туристов, прилетающих с отдыха-4

На территории воздушной гавани также создали запас защитных костюмов на случай выявления больных туристов. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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