В Минске ограничат движение из-за подготовки к параду 9 Мая

Новости Беларуси. В Минске начинается подготовка к параду 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в течение месяца на аэродроме «Липки» будут проводиться тренировки механизированной колонны.
Новости Беларуси. В Минске начинается подготовка к параду 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в течение месяца на аэродроме «Липки» будут проводиться тренировки механизированной колонны.
В связи с этим в столице временно ограничат движение транспорта. Боевые машины проедут по маршруту: улица Основателей – Скорины – МКАД – аэродром «Липки». Время прохождения колонны составит около 60 минут. Поэтому автовладельцам следует учесть данную информацию при планировании поездок.