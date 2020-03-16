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В Минске ограничат движение из-за подготовки к параду 9 Мая

16 марта 2020 06:40
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Новости Беларуси. В Минске начинается подготовка к параду 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в течение месяца на аэродроме «Липки» будут проводиться тренировки механизированной колонны.

В Минске ограничат движение из-за подготовки к параду 9 Мая-1

В связи с этим в столице временно ограничат движение транспорта. Боевые машины проедут по маршруту: улица Основателей – Скорины – МКАД – аэродром «Липки». Время прохождения колонны составит около 60 минут. Поэтому автовладельцам следует учесть данную информацию при планировании поездок. 

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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