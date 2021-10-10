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Работники культуры отмечают профессиональный праздник. Их поздравил Президент Беларуси

10 октября 2021 11:41
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Новости Беларуси. В Беларуси 10 октября профессиональный праздник у тех, кто сохраняет и приумножает культурное наследие, духовные ценности и традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неисчерпаемого вдохновения, эмоционального подъема и творческих успехов пожелал им Президент.

Работники культуры отмечают профессиональный праздник. Их поздравил Президент Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что ваши таланты, одаренность и стремление к гармонии всегда будут служить благородной миссии укрепления народного единства, воспитания чувства гордости за великих соотечественников прошлого и современности, формирования национального достоинства как основы развития будущих поколений.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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