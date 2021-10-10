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100% запланированных площадей. В Беларуси выполнили план по севу озимых

10 октября 2021 11:22
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Новости Беларуси. В Беларуси полностью выполнен план по севу озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветные 100 % достигнуты в непростых климатических условиях.  

100% запланированных площадей. В Беларуси выполнили план по севу озимых-1

Впрочем, в двух регионах еще не все сделано на полях. А вот аграрии Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей сработали, как говорится, с запасом.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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