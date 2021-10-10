100% запланированных площадей. В Беларуси выполнили план по севу озимых

Новости Беларуси. В Беларуси полностью выполнен план по севу озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветные 100 % достигнуты в непростых климатических условиях.

Впрочем, в двух регионах еще не все сделано на полях. А вот аграрии Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей сработали, как говорится, с запасом.