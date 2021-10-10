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Лунный календарь огородника на неделю с 11 по 17 октября. В какие дни лучше отложить работы с землёй?

10 октября 2021 11:14
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Традиционно сверим работы в саду с лунным календарем. Самые оптимальные дни для посадки лука и чеснока на этой неделе – вторник и среда (12-13 октября), рассказали в программе «Плюс-минус».

Лунный календарь огородника на неделю с 11 по 17 октября. В какие дни лучше отложить работы с землёй?-1

Также хорошо будет высаживать в это время саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. В четверг и пятницу (14-15 октября) работы с землей лучше отложить. Это хороший период для уборки на приусадебном участке. Суббота и воскресенье (16-17 октября) – благоприятные дни для посева зеленных культур на подоконнике.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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