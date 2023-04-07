Петровский: «СБУ и ГУР надо признать террористическими организациями»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пока мы, грубо говоря, натянули ГУР и СБУ, но если надо, то натянем и MI6, и ЦРУ, и ФБР, и все остальное.
Петр Петровский, политолог:
Я бы не говорил, что мы натянули ГУР и СБУ. Почему? Потому что у ГУР и СБУ нет мозгов и технологий готовить таких диверсантов. ГУР и СБУ – это вывеска, под которой работают как раз MI6 и ЦРУ. Это они заказывают, оплачивают, организовывают, покупают эти дроны. ГУР и СБУ – это прокладка для западных спецслужб. Здесь, на самом деле, нам сегодня надо поставить вопрос о том, что (ладно уже киевский режим, хотя и его тоже) СБУ и ГУР надо признать террористическими организациями. Давайте прямо говорить, что это организации террористические, готовящие диверсионно-террористические операции против белорусского народа.
Григорий Азаренок:
Против граждан Союзного государства.
Петр Петровский:
И против России.
Григорий Азаренок:
И Владлен Татарский, и Дарья Дугина.
Петр Петровский:
И любопытен момент. Григорий, если ты обратил внимание, как они пытаются яйца в разные корзины разложить. В России они ведут борьбу против лидеров общественного мнения, против гражданского общества. То есть хотят запугать простых граждан.
Григорий Азаренок:
Чтобы люди не высказывали своего мнения.
Петр Петровский:
Чтобы боялись, чтобы была идеологическая дезориентация и гниение. Что хотят они сделать у нас? А у нас они бьют по органам государственной власти, по силовикам. То есть по государству. Что у нас стержнем всего является институт государства, власть. Они пытаются дискредитировать сильное государство. Это определенные моменты, которые надо учитывать. Потому что то, что хотел сделать тот же гродненский (я даже не знаю, как его назвать) маньяк…
Григорий Азаренок:
Ублюдок, сволочь, скотина.
Петр Петровский:
...подорвать и «Азот», и местные власти, полностью дезориентировать. Причем выбрал же регион с достаточно пестрым этническим составом. То есть они хотели еще стравить, скорее всего, разные этнические и религиозные группы.
Григорий Азаренок:
Естественно, католиков с православными.
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