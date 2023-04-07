Петровский: «СБУ и ГУР надо признать террористическими организациями»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пока мы, грубо говоря, натянули ГУР и СБУ, но если надо, то натянем и MI6, и ЦРУ, и ФБР, и все остальное. Петр Петровский, политолог:

Я бы не говорил, что мы натянули ГУР и СБУ. Почему? Потому что у ГУР и СБУ нет мозгов и технологий готовить таких диверсантов. ГУР и СБУ – это вывеска, под которой работают как раз MI6 и ЦРУ. Это они заказывают, оплачивают, организовывают, покупают эти дроны. ГУР и СБУ – это прокладка для западных спецслужб. Здесь, на самом деле, нам сегодня надо поставить вопрос о том, что (ладно уже киевский режим, хотя и его тоже) СБУ и ГУР надо признать террористическими организациями. Давайте прямо говорить, что это организации террористические, готовящие диверсионно-террористические операции против белорусского народа. Григорий Азаренок:

Против граждан Союзного государства. Петр Петровский:

И против России. Григорий Азаренок:

И Владлен Татарский, и Дарья Дугина.