Новости США. Топ-менеджер одного из крупнейших банков мира задержан в Нью-Йорке.

Его подозревают в манипуляциях на межбанковском валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И речь идет о миллиардах долларов.

В самые короткие сроки Марк Джонсон предстанет перед судом. Задержанный является топ-менеджером банка, которой действует более чем в 80 странах.

Кстати, этот истеблишмент финансового конгломерата уже не в первый раз попадается на махинациях.

Четыре года назад стало известно, что через филиалы банка отмывал деньги мексиканский наркокартель. Финансовый институт отрицал свое участие в этом деле, но штраф на два миллиарда долларов заплатил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.