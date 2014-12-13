Более 9 тысяч молодых военнослужащих произнесли клятву на верность Родине 13 декабря в Беларуси

Новости Беларуси. Месяц усиленных тренировок и как результат — почетное звание военнослужащего. 13 декабря в воинских частях страны молодое пополнение приняло присягу на верность Родине. Торжественную клятву произнесли более 9 тысяч вчерашних новобранцев, после чего получили свою первую увольнительную и теперь сутки проведут с родными и близкими.

13 декабря с утра в одной из воинских частей Гродно необычно многолюдно. Так называемых гражданских здесь в несколько раз больше, чем самих военнослужащих. Повод что ни на есть самый серьезный — молодое пополнение принимает присягу.

Торжественная церемония в 2014 году проходит не совсем традиционно. На одном плацу собрались военнослужащие из всех частей Гродненского гарнизона. Одновременно несколько сотен новобранцев произносят клятву на верность Родине.

Рядовой Роман Хомич к торжеству готовился целый месяц. Слова присяги выучил назубок, но волнение все-таки дало о себе знать, поэтому клятву произносил не отрываясь от текста.

Роман Хомич, военнослужащий:

Конечно, очень важный этот день, день принятия присяги. Я рад, что моя родня в полном составе прибыла сюда меня поздравить, поддержать. Спасибо им огромное.

Родители Романа Хомича волновались не меньше сына, ведь служба в армии это его самостоятельный выбор. И не поддержать молодого солдата в самый важный день они не могли.

Мария Тотчик, мама военнослужащего:

Были и гордость, и волнение, потому что это, конечно, большая ответственность и с его стороны, чтобы не подвести и командиров, и друзей. И, конечно, нас, родителей, потому что мы надеемся на него как на нашего защитника, на нашу опору в будущем.

После присяги все военнослужащие получили увольнительные. Теперь они ровно сутки проведут с самыми близкими людьми.

Поблагодарил родителей и министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Андрей Равков, который принимал участие в торжественной церемонии. Кстати, это его первое посещение воинских частей, после вступления в должность.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Матерям спасибо, спасибо отцам, которые подготовили замечательных молодых людей, пришедших в армию. Они свою задачу выполнили, а теперь наша задача, задача Вооруженных Сил сделать из этих людей настоящих солдат, потому что республика больше 20 лет живет мирной жизнью, спокойно созидает, творит.

В Брестском гарнизоне торжества прошли на площади церемониалов в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой». Здесь клятву на верность Родине принесли около 2500 человек.

Александр Горченюк, военнослужащий:

Папа мне с детства прививал, что настоящий мужчина должен служить в армии, поэтому другого варианта я не рассматривал.

Клятву на верность Родине 13 декабря по всей Беларуси произнесли более 9 тысяч молодых военнослужащих. Символично, что новое пополнение принимает военную присягу в год 70-летия освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков и накануне 70-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.