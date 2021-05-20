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Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД

20 мая 2021 14:58
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Новости Беларуси. Ремонт ускоренными темпами. На 19-м километре МКАД активно реконструируют путепровод в микрорайоне Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение ограничено между улицей Кижеватова и Игуменским трактом.

Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД-1

Здесь предусмотрена реконструкция с заменой центрального пролета и ремонтом двух крайних. Уже выполнены все подготовительные работы, в том числе устройство подъездных дорог к путепроводу.

Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД-4

Демонтировали и барьерные ограждения. Сейчас специалисты разобрали центральную часть пролета и работают на данном участке. Здесь предстоит полностью заменить балки. На двух других пролетах моста их усилят монолитными плитами.

Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД-7

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Есть небольшие трудности с этим путепроводом в части того, что он проходит над железной дорогой, соответственно, работа на центральном пролете – это специально выделенные, отведенные окна, то есть небольшие 4-часовые диапазоны, в которые можно ремонтировать. Ну а остальные пролеты можно ремонтировать постоянно, поэтому работа там ведется круглосуточно, непрерывно, согласно разработанным нами графикам и проектной документации.

Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД-10

На время ремонта организована обновленная схема движения. Так, до августа автомобильные потоки перенаправлены на внешнее кольцо – по две полосы в каждую сторону. После автомобили пустят по отремонтированному участку.

Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД-13

Специалисты же приступят к ремонту на внешнем кольце. Планируется, что реконструкцию завершат к концу осени.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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