Работают ускоренными темпами, но есть трудности. Как проходит ремонт путепровода в районе Лошицы на 19-м км МКАД

Новости Беларуси. Ремонт ускоренными темпами. На 19-м километре МКАД активно реконструируют путепровод в микрорайоне Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение ограничено между улицей Кижеватова и Игуменским трактом.

Здесь предусмотрена реконструкция с заменой центрального пролета и ремонтом двух крайних. Уже выполнены все подготовительные работы, в том числе устройство подъездных дорог к путепроводу.

Демонтировали и барьерные ограждения. Сейчас специалисты разобрали центральную часть пролета и работают на данном участке. Здесь предстоит полностью заменить балки. На двух других пролетах моста их усилят монолитными плитами.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Есть небольшие трудности с этим путепроводом в части того, что он проходит над железной дорогой, соответственно, работа на центральном пролете – это специально выделенные, отведенные окна, то есть небольшие 4-часовые диапазоны, в которые можно ремонтировать. Ну а остальные пролеты можно ремонтировать постоянно, поэтому работа там ведется круглосуточно, непрерывно, согласно разработанным нами графикам и проектной документации.

На время ремонта организована обновленная схема движения. Так, до августа автомобильные потоки перенаправлены на внешнее кольцо – по две полосы в каждую сторону. После автомобили пустят по отремонтированному участку.