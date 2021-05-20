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Для комфорта пациентов. В Минске к вакцинации от коронавируса привлекают персонал из детских и стоматологических поликлиник

20 мая 2021 14:24
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Новости Беларуси. В столице продолжается кампания по вакцинации минчан от коронавируса. Чтобы обслуживать пациентов более оперативно и комфортно, поликлиники усилили дополнительными медицинскими работниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для комфорта пациентов. В Минске к вакцинации от коронавируса привлекают персонал из детских и стоматологических поликлиник-1

Для осмотра пациентов перед прививкой и проведением процедуры привлекаются врачи и средний медперсонал детских и стоматологических поликлиник. Так, только в 10-й городской поликлинике ежедневно прививают около 200 человек, а это довольно большой объем работы. Поэтому помощь как раз кстати.

Для комфорта пациентов. В Минске к вакцинации от коронавируса привлекают персонал из детских и стоматологических поликлиник-4

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# Вакцинация # общество # Фотофакт

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