Прямой эфир

История Великой Победы в бесценном экспонате: штурмовое знамя, которое в мае 1945 года развевалось над Рейхстагом, показали в Минске

04 мая 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под знаменем победы – знаковые вещи фронтовиков. Встреча четырех поколений: ветеранов, детей, внуков и правнуков солдат Победы состоялась 4 мая в музее военной истории. Родственники участников боевых действий передали в фонды личные вещи фронтовиков. Среди них – фотографии, гильзы, и любимые предметы защитников родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История Великой Победы в бесценном экспонате: штурмовое знамя, которое в мае 1945 года развевалось над Рейхстагом, показали в Минске-1

Нина Манкович, дочь командира партизанского отряда «Железняк» Степана Манковича:
У нас еще достаточно, чтобы мы могли поделиться. Мы не вечные. Честь, которую заслужили родители, мы должны выполнить.

У праздничной встречи был и еще один повод. В музее было выставлено штурмовое знамя, которое водрузили бойцы 50-й стрелковой дивизии на колоннах Рейхстага. Это единственная такого рода реликвия в Беларуси. После знамя будет выставлено в Москве на ВДНХ.

# общество # День Победы 2017

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: мы рассчитываем на более быстрый приход инвесторов из Китайской Народной Республики
04 мая 2017 10:59

Александр Лукашенко: мы рассчитываем на более быстрый приход инвесторов из Китайской Народной Республики

Президент Беларуси проводит встречу с представителями китайских СМИ во Дворце Независимости
04 мая 2017 08:01

Президент Беларуси проводит встречу с представителями китайских СМИ во Дворце Независимости

Полина Костеневич победила на международной олимпиаде экологических проектов «Golden Climate»
04 мая 2017 07:52

Полина Костеневич победила на международной олимпиаде экологических проектов «Golden Climate»