История Великой Победы в бесценном экспонате: штурмовое знамя, которое в мае 1945 года развевалось над Рейхстагом, показали в Минске

Новости Беларуси. Под знаменем победы – знаковые вещи фронтовиков. Встреча четырех поколений: ветеранов, детей, внуков и правнуков солдат Победы состоялась 4 мая в музее военной истории. Родственники участников боевых действий передали в фонды личные вещи фронтовиков. Среди них – фотографии, гильзы, и любимые предметы защитников родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Манкович, дочь командира партизанского отряда «Железняк» Степана Манковича:

У нас еще достаточно, чтобы мы могли поделиться. Мы не вечные. Честь, которую заслужили родители, мы должны выполнить.

У праздничной встречи был и еще один повод. В музее было выставлено штурмовое знамя, которое водрузили бойцы 50-й стрелковой дивизии на колоннах Рейхстага. Это единственная такого рода реликвия в Беларуси. После знамя будет выставлено в Москве на ВДНХ.