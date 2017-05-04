Александр Лукашенко: мы рассчитываем на более быстрый приход инвесторов из Китайской Народной Республики

Новости Беларуси. В Европе не найдется более близкой Китаю страны, чем Беларусь. Об этом 4 мая заявил Президент на встрече с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Между странами сложились прочные и надежные связи, отношения государств носят характер стратегического партнерства. В настоящее время вместе мы создаем Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», реализованы десятки инвестиционных проектов в энергетике, строительстве. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма. При этом, как отметил Александр Лукашенко, наша страна от отношений с Китаем ожидает еще больших результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

25-летний период нашего сотрудничества привел нас к самому высокому уровню сотрудничества между Китаем и Беларусью, уровню, который только возможен в Китайской Народной Республике в отношениях с другими странами. Мы имеем взаимовыгодное, доверительное, стратегическое партнерство. Руководство Китая нам всегда говорит: если вам нужны будут деньги для развития экономики, кредитные ресурсы, мы вам поможем столько, сколько у вас будет нормальных проектов окупаемых. В этом отношении у нас нет абсолютно никаких проблем. Мы очень много предприятий в энергетике, строительстве построили с участием китайских строителей, китайских специалистов, на основе китайских технологий. А технологии Китай собирал по крупицам со всего мира. Нам очень важно продвинуться в экономических вопросах, хотя у нас очень быстро идет развитие по всем направлениям, но экономика – это фундамент. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» самые передовые предприятия с самыми передовыми технологиями, технологиями завтрашнего, а может, и послезавтрашнего дня. Создавать здесь старые предприятия со старыми технологиями, рассчитывая только на сегодняшний сбыт продукции, в этом регионе нельзя. Скажу вам откровенно, что мы рассчитываем на более быстрый приход инвесторов прежде всего из Китайской Народной Республики. Индустриальный парк в Беларуси – это, можно сказать, проект Си Цзиньпина. Не зря он назвал его жемчужиной этого Шелкового пути. Поэтому провалить этот проект мы ни в коем случае не можем. Я надеюсь, что после нашей встречи в Пекине индустриальный парк «Великий камень» получит дополнительное дыхание и развитие. У Президента журналисты спросили о будущем белорусско-китайских отношений, роли Китая на международной арене и развитии регионального сотрудничества. С провинциями Поднебесной наша страна диалог ведет не первый год. Например, с провинцией Гуандун. По объему ВВП здесь обогнали даже Россию. Совсем скоро представители этого региона построят на территории индустриального парка «Великий камень» светодиодное производство. Точки соприкосновения есть и в сфере социальной.