Сотрудники Гродненской таможни спели песню «День Победы» и записали видеоролик. И вот как она звучит

Новости Беларуси. 75-летию Великой Победы посвящается. Гродненская региональная таможня подготовила видео, где сотрудники, школьники и студенты специальности «Таможенное дело» исполнили легендарную песню «День Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куплеты любимой всеми песни символично прозвучали на рубежах нашего суверенного государства – в пунктах пропуска «Брузги», «Бенякони» и «Берестовица». В ролике использовали и хронику парада 1945-го.

Таким образом, гродненские таможенники присоединились к челленджу «Голоса Победы». Интернет-эстафету запустили в регионе еще в начале апреля, ее поддержали как организации, так и сами жители: исполняют строки песни, записывают на мобильный телефон, выкладывают в соцсети и передают эстафету дальше.