3 июля – день освобождения Минска. О чём так долго молчали историки?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Лето 1944. Живых в Минске остаётся всё меньше, и они из уст в уста передают: русские наступают, немцы бегут. Официальная хроника событий называет 3 июля днем освобождения Минска, и хроника не врёт. Но есть один факт, о котором только в 21-м веке осмелились вслух сказать историки.

Июльское наступление Красной Армии на Минск обошлось практически без открытого боя. Большинство немецких оккупантов ушли из города ещё 2 числа.

Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор:

Командующий группы армии «Центр» фельдмаршал Вальтер Модель второго числа дал приказ оставить Минск. Они успели ещё эвакуировать 45 составов.