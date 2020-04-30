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«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле

30 апреля 2020 13:02
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Новости Беларуси. Сезон открыт. Накануне майских праздников традиционно включили все фонтаны в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле-1

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле-3

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле-5

Обычно это событие сопровождала большая концертная программа, которая собирала сотни горожан. В 2020-м впервые за долгие годы фонтаны включили, как говорится, без свидетелей. Но произошедшие изменения не остались незамеченными.

«Сразу чувствуется, что пришла весна». Сезон фонтанов открыли в Гомеле-8

Евгения Желдак, жительница Гомеля:
Наш город украсили. Повесили флажки, включили фонтаны. Сразу чувствуется, что пришла весна, потеплело. Хочется радоваться, веселиться.

# Парки # общество # Евгения Желдак # Фотофакт

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