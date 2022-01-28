«Прививаюсь сегодня третий раз». В каких районах Минской области больше всего вакцинированных от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против COVID-19. Уже привито более 740 тысяч человек. Лидеры по темпам – Дзержинский и Молодечненский районы, а также Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 60 % вакцинированных в Стародорожском районе. Там привито более 10 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли более 8 500. В наличии препараты российского и китайского производства. Активнее всего по-прежнему вакцинируются соцработники, педагоги, сотрудники сферы бытового обслуживания, люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.