«Прививаюсь сегодня третий раз». В каких районах Минской области больше всего вакцинированных от коронавируса?
Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против COVID-19. Уже привито более 740 тысяч человек. Лидеры по темпам – Дзержинский и Молодечненский районы, а также Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Около 60 % вакцинированных в Стародорожском районе. Там привито более 10 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли более 8 500. В наличии препараты российского и китайского производства. Активнее всего по-прежнему вакцинируются соцработники, педагоги, сотрудники сферы бытового обслуживания, люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.
Галина Гайдук:
Я уже прививаюсь сегодня третий раз. У меня дети, внуки, уже даже есть правнуки. Чтобы их не заразить в таком возрасте, я решила прививаться, чтобы обезопасить своих близких и родных.
Елена Зейдель, заведующая поликлиникой Стародорожской центральной районной больницы:
У нас есть выездные бригады в количестве семи. Две – это сельские бригады, которые объезжают сельское население, в составе врач, медицинская сестра. Необязательно ходить в поликлинику, потому что у нас район достаточно обширный: радиус – 40 километров обслуживания, поэтому удобно, конечно, провести вакцинацию на месте. У нас есть пять городских бригад, выезжаем, прививаем здесь, в поликлинике. У нас есть взрослый и детский кабинеты, так как тоже детское население прививаем. И выезжаем на предприятия.
Активно прививают в Старых Дорогах и детей от 12 лет. С конца декабря вакцину против COVID-19 получили 80 подростков. Отметим, перед прививкой необходимо получить согласие родителей и обязательно пройти осмотр врача-педиатра.