Работала в банке, но ради любви устроилась дояркой. История семейной пары из Волковысского района

Новости Беларуси. С ухода за большим хозяйством в этой дружной семье начинается каждое раннее утро в деревне Дубовцы. Открыть теплицу, покормить кур и свиней. Домашнюю работу за годы супружеской жизни научились делить на двоих. Потому и процветание как во дворе, так и в отношениях, которые зародились, как и положено, по воле случая.

– Были на свадьбе у его родственников, и моя родственница выходила замуж. Я со стороны своей родни, он со стороны жениха, и познакомились на свадьбе, начали встречаться.

– Вы заприметили такую девушку красивую?

– Да, красивая. В 88-м, в феврале, а в ноябре 88-го мы поженились.

Двое детей, столько же внуков. Ждут их вскоре на летние деньки в гости. А пока рассиживаться некогда, пора на работу на племзавод «Россь». Сегодня Виктору первым выезжать, а жена во вторую смену.

– Ну все.

– Ну все, удачного дня! От чайных роз родного дома до васильков родного поля. В хозяйстве кипит уборка трав.

Виктор признается, это его любимая пора. Нет столько пыли, как на уборке зерновых, да еще и упоительный аромат свежескошенных стеблей пропитывает кабину его грузовика. Вспоминает, как в детстве, глядя на отца-шофера, мечтал о большой машине. А теперь признается, даже за более чем 20 лет работы водителем до сих пор влюблен в профессию.

Виктор Свинчук, водитель сельхозпредприятия «Племзавод «Россь»:

После зимы уже хочется поработать по-хорошему, от души. Загрузить травяную массу, отвезти на траншею, выгрузить, быстро вернуться на поле. Грузовики, словно пчелки, снуют по округе. Виктор признается, за день, бывает, вот так проезжает больше 200 километров. Ведь его принцип – работать на совесть. Результат налицо – у мужчины ежегодные победы в соревнованиях среди водителей во время уборочной – начальство ценит.

Виктор Свинчук:

Люблю работать, не филоню. Вот основная причина, что получается все хорошо у меня в работе, с техникой, с обслуживанием техники. Мы работаем с качеством, чтобы взял груз и доставил его без потерь.

Нина Свинчук, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Племзавод «Россь»:

К каждой корове, мне кажется, нужен подход индивидуальный: одна любит ласку, а на вторую можно и прикрикнуть, потому что такая строптивая.

Уже в рабочем халате Нина Свинчук про характеры своих подопечных может рассказать много, ведь почти каждую знает, как говорится, в лицо. А здесь поголовье, между прочим, больше тысячи. Неудивительно, что при таком подходе каждая корова досмотрена. Надои – 22 килограмма на корову, сорт молока только лучший – экстра.

Галина Буро, корреспондент:

Молочно-товарный комплекс «Дубовцы» лучший в хозяйстве и, пожалуй, один из самых коронованных в Беларуси. Ведь отсюда буренки становятся ежегодно победительницами национальных конкурсов красоты. Несмотря на то, что женщина – бухгалтер по образованию и до замужества работала в банке, сначала по любви сменила прописку, а потом и место работы. На тот момент на селе нашлась лишь вакансия оператора машинного доения. Свекровь всему здесь обучила. Вспоминает, было тяжело, но со временем Нина прикипела к работе всей душой.

Нина Свинчук:

Теперь я, можно сказать, и довольна работой. Зарплата меня устраивает, график тоже, коллектив устраивает. Бытует, понимаете, мнение, что доярка – это ниже некуда уже идти, как только в доярки. Мы кормим всех. Это же молочная продукция. Не раз ее признавали лучшим оператором машинного доения не только на племзаводе «Россь», но и в стране.

Не секрет, что основа успешного хозяйства – формула «3 К»: кадры, корма, коровы. Здесь все сошлось. На племзаводе говорят, именно на таких добросовестных работниках, как супруги Свинчук, все и держится.

Ирина Веретило, председатель профсоюзного комитета сельхозпредприятия «Племзавод «Россь»:

Это люди не просто честные, добросовестно относящиеся к своему труду, это стимул, на кого равняться для молодых людей, молодых специалистов, которые приходят к нам на работу.