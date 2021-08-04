Политолог: некоторые YouTube-блогеры получали по линии западных фондов до 5000 долларов в месяц

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Митинг 8 ноября 2019 года хоть и был малочисленным, но там засветились все блогеры, которые и стали тем медийным тараном, которому предназначалось нанести по Беларуси удар.

Александр Шпаковский, политолог:

Некоторые популярные YouTube-блогеры еще до протестных событий, появившихся после 2017 года, с весьма профессиональной, так сказать, аранжировкой своих действий получали по линии западных фондов до 5 000 долларов США в месяц на свои YouTube-каналы.