Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь они просто не любят. Не любят страну. Не впитали ее воздух. Не проходили босиком ее землю. Никогда сердцем ей не присягали. Не склоняли перед ней головы. Они тщательно это маскировали, навешивали на свою подлость кружева словес, прикрывали свою никчемность, трусость, гадость, мерзость, жадность и подлость. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вот ведь как получилось-то. Как оно вышло. Вся страна радуется. Бросает вверх шапки. И ждет на родной земле родную кровь, родную Марину. Марину, которая покорила космос, преодолела атмосферу, преодолела энтропию. Она смотрела на небо. Смотрела теплыми от любви глазами. И полетела туда. На нее с земли с трепетом и любовью смотрел Президент, как на свое родное дитя. Но есть другая порода. Есть другие людишки. А и можно ли людьми их назвать? Как по мне, нельзя. Есть такая у них нынче модная интеллигентка. Курс, кличка ее. Собака. И вот что она проскулила.

– Ну, паляцела жанчына. Паляцела ўпершыню грамадзянка незалежнай суверэннай Рэспублікі Беларусь. Бо і Кавалёнак, і Клімук ляталі ў СССР, а Навіцкі лятаў як расіец, ён проста з Беларусі. І беларуская дзяржаўная прапаганда гэта шалёна паўтарае, вось, незалежная беларуска паляцела. Але як для людзей, для народа? Ясна, што Лукашэнка, калі яму было пяць-сем гадоў, ён як раз прыпаў на пачатак касмічнай эры. Але прайшло ўжо колькі гадоў, ну яшчэ адна паляцела, яшчэ адзін чалавек, яшчэ адна беларуска. Нават прыхільнікі Лукашэнка, як, вы думаеце, яны гэта ўсё ўспрымаюць? Гэта як бы дасягненне ці не?

– Я ня маю права гаварыць за ўвесь народ. Мне здаецца, што беларусы — дастаткова зямны народ. Яны не надта і рвуцца ў космас. Нам была б зямелька, дзеткі каб гадаваліся добра, каб быў свой кут. Мары ў беларусаў вельмі канструктыўныя таксама. Я гляджу, як за мяжой самарэалізоўваюцца тыя, хто быў сагнаны з роднай зямлі. Яны робяць вельмі важныя справы, бізнэс. Але ўсе яны абапёртыя на зямлю, яны служаць людзям і працуюць на людзей і моцна стаяць на нагах. Такое я маю ўяўленне пра свой народ, я сама такая. Валянцін Акудовіч мае такую ж думку пра народ. Ён казаў, што для беларуса самае галоўнае – гэта зямля і дзеці.

Што нам толку, што нехта паляцеў у космас, я не ведаю. І потым, памятаеце, што сказаў Аляксандр Лукашэнка пра гэты палёт: вось, цяпер мы з лапцёў пяройдзем на нармальны абутак. А мы сябе ў лапцях і не адчуваем. Я, напрыклад, не адчувала сябе ў лапцях, бо я – спадчынніца вялікай культуры і вялікай гісторыі,– і Княства Літоўскага, і Рэспублікі Беларусь, і свабоднай Беларусі, якая ў 1918 годзе здабыла свабоду крывёй. І каб адчуць сябе ў дарагіх ботах, а не ў лапцях, мне ня трэба ляцець у космас. І я думаю, што многія людзі, у якіх здаровая самаацэнка і гонар за сябе, сваю культуру і цывілізацыю, ім ня трэба ляцець у космас альбо скакаць с шастом, альбо дабівацца поспехаў на ўвесь свет, каб ганарыцца сваёй краінай, нараджэннем, народам, мовай, культурай і гэтак далей. Гэта нармальнае пачуцце здаровага чалавека, які ўдзячны месцу, дзе ён нарадзіўся.