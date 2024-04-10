Прямой эфир

Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»

10 апреля 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь они просто не любят. Не любят страну. Не впитали ее воздух. Не проходили босиком ее землю. Никогда сердцем ей не присягали. Не склоняли перед ней головы. Они тщательно это маскировали, навешивали на свою подлость кружева словес, прикрывали свою никчемность, трусость, гадость, мерзость, жадность и подлость.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Вот ведь как получилось-то. Как оно вышло. Вся страна радуется. Бросает вверх шапки. И ждет на родной земле родную кровь, родную Марину. Марину, которая покорила космос, преодолела атмосферу, преодолела энтропию. Она смотрела на небо. Смотрела теплыми от любви глазами. И полетела туда. На нее с земли с трепетом и любовью смотрел Президент, как на свое родное дитя.

Но есть другая порода. Есть другие людишки. А и можно ли людьми их назвать? Как по мне, нельзя. Есть такая у них нынче модная интеллигентка. Курс, кличка ее. Собака. И вот что она проскулила.

Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»-4

Ну, паляцела жанчына. Паляцела ўпершыню грамадзянка незалежнай суверэннай Рэспублікі Беларусь. Бо і Кавалёнак, і Клімук ляталі ў СССР, а Навіцкі лятаў як расіец, ён проста з Беларусі. І беларуская дзяржаўная прапаганда гэта шалёна паўтарае, вось, незалежная беларуска паляцела. Але як для людзей, для народа? Ясна, што Лукашэнка, калі яму было пяць-сем гадоў, ён як раз прыпаў на пачатак касмічнай эры. Але прайшло ўжо колькі гадоў, ну яшчэ адна паляцела, яшчэ адзін чалавек, яшчэ адна беларуска. Нават прыхільнікі Лукашэнка, як, вы думаеце, яны гэта ўсё ўспрымаюць? Гэта як бы дасягненне ці не?
– Я ня маю права гаварыць за ўвесь народ. Мне здаецца, што беларусы — дастаткова зямны народ. Яны не надта і рвуцца ў космас. Нам была б зямелька, дзеткі каб гадаваліся добра, каб быў свой кут. Мары ў беларусаў вельмі канструктыўныя таксама. Я гляджу, як за мяжой самарэалізоўваюцца тыя, хто быў сагнаны з роднай зямлі. Яны робяць вельмі важныя справы, бізнэс. Але ўсе яны абапёртыя на зямлю, яны служаць людзям і працуюць на людзей і моцна стаяць на нагах. Такое я маю ўяўленне пра свой народ, я сама такая. Валянцін Акудовіч мае такую ж думку пра народ. Ён казаў, што для беларуса самае галоўнае – гэта зямля і дзеці.

Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»-7

Што нам толку, што нехта паляцеў у космас, я не ведаю. І потым, памятаеце, што сказаў Аляксандр Лукашэнка пра гэты палёт: вось, цяпер мы з лапцёў пяройдзем на нармальны абутак. А мы сябе ў лапцях і не адчуваем. Я, напрыклад, не адчувала сябе ў лапцях, бо я – спадчынніца вялікай культуры і вялікай гісторыі,– і Княства Літоўскага, і Рэспублікі Беларусь, і свабоднай Беларусі, якая ў 1918 годзе здабыла свабоду крывёй. І каб адчуць сябе ў дарагіх ботах, а не ў лапцях, мне ня трэба ляцець у космас. І я думаю, што многія людзі, у якіх здаровая самаацэнка і гонар за сябе, сваю культуру і цывілізацыю, ім ня трэба ляцець у космас альбо скакаць с шастом, альбо дабівацца поспехаў на ўвесь свет, каб ганарыцца сваёй краінай, нараджэннем, народам, мовай, культурай і гэтак далей. Гэта нармальнае пачуцце здаровага чалавека, які ўдзячны месцу, дзе ён нарадзіўся.

Азарёнок о беглых: «Любой успех страны, любое наше достижение для них поражение, утрата, потеря»-10

Григорий Азаренок:
Понимаете, не надо белорусам космос. Не надо. Не хотим. Свинья не может смотреть на небо. Ее удел – корыто. Они хотят только много кушать и как можно больше писать и какать. Вот и все, на что способны их организмы. Они сбиваются в стаю. Червям удобно в банке с червями. Они ползают друг по другу и обливают себя слизью, желчью, ядом, и им хорошо. Глиняные, земляные, навозные, ползающие. И ведь они хотят под себя всю страну построить. Все превратить в навозный манямирок. Земелька, мовачка, и вниз, вниз морду. И под плетку к пану. И целовать его ручку за удар бизуном. И еще ниже прогибаться. И просить еще выпороть. Грязная мерзость.

И ведь везде так. Погибают летчики – они радуются. Мы побеждаем в спорте – они страдают. Немного падает промышленность – они пускаются в пляс. Экспорт Беларуси растет – у них траур. Что не возьми, но любой успех страны, любое наше достижение – для них поражение, утрата, потеря.

А потому что свиньи и черви себя считают вершиной мироздания, себя и только себя. И когда остальные не живут их корытными интересами, мы страшны им, мы непонятны им. Пигмеи и лилипуты смотрят на великанов и не понимают, и боятся, и хотят вновь забиться в глину, грязь и мерзость. И эти люди нас жизни учили.

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске
10 апреля 2024 17:01

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске

Акция «Боевая агитбригада» стартовала в Минске. Творческие коллективы выступят с концертами в воинских частях
10 апреля 2024 14:58

Акция «Боевая агитбригада» стартовала в Минске. Творческие коллективы выступят с концертами в воинских частях

Мусульмане отмечают Ураза-байрам – Александр Лукашенко поздравил верующих с праздником
10 апреля 2024 14:57

Мусульмане отмечают Ураза-байрам – Александр Лукашенко поздравил верующих с праздником

Марина Василевская прибудет в Минск уже 11 апреля – НАН
10 апреля 2024 13:50

Марина Василевская прибудет в Минск уже 11 апреля – НАН

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний
10 апреля 2024 13:37

Крупнейшая промышленная выставка открылась в Минске – участвуют около 200 компаний

«Во время ВОВ была пулемётная точка на колокольне». Клирик о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Молодечно
10 апреля 2024 12:50

«Во время ВОВ была пулемётная точка на колокольне». Клирик о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Молодечно

Колонны, лестница с ковровыми дорожками. Для чего предназначалось здание политехнического колледжа в Молодечно?
10 апреля 2024 12:47

Колонны, лестница с ковровыми дорожками. Для чего предназначалось здание политехнического колледжа в Молодечно?

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких
10 апреля 2024 12:45

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких

Откуда пошло название Молодечно и что здесь делал Наполеон в 1812-м? Собрали интересные факты из истории
10 апреля 2024 12:38

Откуда пошло название Молодечно и что здесь делал Наполеон в 1812-м? Собрали интересные факты из истории

Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?
10 апреля 2024 12:38

Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?

Как ухаживать за зубами, чтобы сохранить белоснежную улыбку? Вот что советуют стоматологи
10 апреля 2024 12:13

Как ухаживать за зубами, чтобы сохранить белоснежную улыбку? Вот что советуют стоматологи

Что такое апсайклинг и почему это модно? Поговорили с дизайнером
10 апреля 2024 11:26

Что такое апсайклинг и почему это модно? Поговорили с дизайнером