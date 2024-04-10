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Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске

10 апреля 2024 17:01
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Противодействие сексуальному насилию и эксплуатации несовершеннолетних, комплексная борьба с торговлей людьми. Международная научно-практическая конференция проходит в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил правоохранителей Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, представителей бюро по координации борьбы с организованной преступностью и ЮНИСЕФ в Беларуси.

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске-1

Сегодня многие страны объединяют усилия в противодействии трансграничной преступности. Мировая обстановка напряженная. Растет число конфликтов, миграционных потоков. В мире экономическая и политическая нестабильность. Все это рождает дополнительные угрозы безопасности в целых регионах. Глобальный характер приобрела проблема торговли людьми. Преступления в этой сфере актуальны и для Беларуси. Случаев немного, но они есть. Речь о фактах, связанных с организацией занятия проституцией и вовлечения в нее.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Те меры, практики, которые приняла Республика Беларусь, начиная ужесточением законодательства и заканчивая комплексным подходом противодействия этой проблемы, с 2005 года, безусловно, дали свой положительный результат, который сказался прежде всего на состоянии борьбы с преступностью в этой сфере. Торговля людьми в настоящее время в республике не представляет угрозы для общественного порядка и общественной безопасности. Безусловно, мы проблемы взяли под контроль.

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске-4

Эдуард Деревянко, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ:
Важно, что на таких мероприятиях сотрудники правоохранительных органов, которые встречаются, не только проводят анализ ситуации, они ищут новые формы и методы работы. Идет коммуникация, они в будущем будут позволять нам решать эту задачу более эффективно.

На конференции правоохранители обсудят вопросы реабилитационной деятельности в разных сферах. Особый акцент – на методах разоблачения злоумышленников, в том числе с применением интернет-разведки.

# Торговля людьми # общество # Геннадий Казакевич # Дмитрий Шилин

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