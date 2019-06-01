«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура установлена на Городском Валу.

Место выбрано не случайно: композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела. Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков. Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Интересной деталью композиции стал фонарь с тревожным колоколом. Несмотря на ретро-тематику, фонарь вполне современный: он работает на солнечных батареях и реагирует на движение.

Юрий Анушко, скульптор:

Было сделано пять вариантов. Сама работа заняла примерно три месяца: это порядка двух месяцев лепки и месяц отливки, сборки и монтажа.



Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Мы надеемся, что станет хорошей традицией не только приходить сюда и фотографироваться с нашим коллегой-пожарным, но и для тех, кому не хватает удачи или верит в приметы, будет нелишним потереть одну из пуговиц пожарного, чтобы привлечь удачу.