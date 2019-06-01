Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге

Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно. Развлекательные площадки развернулись во всех уголках страны.

Так, в Гомеле праздник прошел на высоких скоростях. Идею пригласить детей на трассу городка технических видов спорта поддержали спортсмены и волонтеры. После показательных выступлений мотоциклистов и дрифт-трайков промчаться на картинге смогли все без исключения.

Особенным этот день стал для воспитанников Гомельского детского дома. Многие из них за руль сели впервые в жизни. Эмоции трудно передать словами.