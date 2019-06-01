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Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге

01 июня 2019 11:14
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Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно. Развлекательные площадки развернулись во всех уголках страны.

Так, в Гомеле праздник прошел на высоких скоростях. Идею пригласить детей на трассу городка технических видов спорта поддержали спортсмены и волонтеры. После показательных выступлений мотоциклистов и дрифт-трайков промчаться на картинге смогли все без исключения.

Особенным этот день стал для воспитанников Гомельского детского дома. Многие из них за руль сели впервые в жизни. Эмоции трудно передать словами.

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-1

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-3

Евгений Рудчик, воспитанник детского дома:
В первый раз я прокатился. Нажимаю на газ и понимаю, как делать поворот. Я гонки смотрю, и мне очень это нравится.

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-6

Карина Алтынина, воспитаница детского дома:
Сначала было страшно, но когда привыкаешь, я начинала быстро ехать. У меня были проблемы на поворотах, но было очень круто. Мне очень сильно понравилось.

После заездов участникам праздника предстояло хорошенько изучить трассу пешком. Волонтеры поискового отряда устроили для детей увлекательный квест.

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-9

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-11

Праздник детства на высоких скоростях: в Гомеле воспитанники детского дома прокатились на картинге-13

# Дети # общество # Фотофакт

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