Работа транспорта в Минске: 4 января – по графику рабочего дня, 5-7 – по графику воскресенья

Новости Беларуси. 3 января многих минчан утром в подземке ожидал не очень приятный сюрприз. Метрополитен работал по воскресному графику, поэтому поезда ходили с интервалом в 5-6 минут. Из-за этого на станциях скопилось много людей.

Решение пустить составы по расписанию выходного дня было связано с тем, что часть крупных промышленных предприятий 3 января не работает, поэтому пассажиропоток ожидался не большим. Однако после возникшей ситуации Минтранс оперативно среагировал на просьбы трудящихся и уже вечером интервал движения составов сократится вдвое.

4 января столичная подземка будет трудиться по графику буднего дня. Изменения внесены и в работу наземного общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Михайловский, начальник службы движения транспортного КУП «Минский метрополитен»:

Завтра, 4 января, Минский метрополитен будет работать по графику рабочего дня, в обычном режиме. Специалисты метрополитена уже предприняли все условия для комфортных перевозок пассажиров. В часы наибольшего пассажиропотока у нас размеры движения минимальны, днем они увеличиваются и на вечерний пик они опять снижаются до минимальных. 5-6-7 января метрополитен будет работать по графику воскресных дней, как в обычное воскресенье. А дальше уже, начиная с 8, будет опять рабочий день, по графику рабочих дней.