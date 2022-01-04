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«Работа предстоит большая». НЦПИ будет аккумулировать мнения по проекту Конституции

04 января 2022 17:33
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Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Работа предстоит большая». НЦПИ будет аккумулировать мнения по проекту Конституции-1

Николай Радоман, председатель правления агрокомбината «Снов», член Конституционной комиссии:
Работа наша не прекращается, а продолжается именно над обсуждением новой Конституции, потому что все-таки 77 глав будет обновленных, 11 совершенно новых. Поэтому работа предстоит большая. И хочу сказать, что каждый раз, когда приходишь на новую площадку для обсуждения, есть люди, которые вносят какие-то предложения свои.

«Работа предстоит большая». НЦПИ будет аккумулировать мнения по проекту Конституции-4

Основной закон страны корректируется с учетом вызовов времени. К обсуждению документа уже присоединились многие жители Минской области. Активно идет работа и в интернете. Мнения аккумулирует Национальный центр правовой информации. Диалоговые площадки по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всему центральному региону.

Игорь Луцкий об исторической памяти – читайте здесь.

# Конституция # общество # Николай Радоман # Фотофакт

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