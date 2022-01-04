«Работа предстоит большая». НЦПИ будет аккумулировать мнения по проекту Конституции

Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Николай Радоман, председатель правления агрокомбината «Снов», член Конституционной комиссии:
Работа наша не прекращается, а продолжается именно над обсуждением новой Конституции, потому что все-таки 77 глав будет обновленных, 11 совершенно новых. Поэтому работа предстоит большая. И хочу сказать, что каждый раз, когда приходишь на новую площадку для обсуждения, есть люди, которые вносят какие-то предложения свои.
Основной закон страны корректируется с учетом вызовов времени. К обсуждению документа уже присоединились многие жители Минской области. Активно идет работа и в интернете. Мнения аккумулирует Национальный центр правовой информации. Диалоговые площадки по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всему центральному региону.
Игорь Луцкий об исторической памяти – читайте здесь.