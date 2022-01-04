«Работа предстоит большая». НЦПИ будет аккумулировать мнения по проекту Конституции

Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Радоман, председатель правления агрокомбината «Снов», член Конституционной комиссии:

Работа наша не прекращается, а продолжается именно над обсуждением новой Конституции, потому что все-таки 77 глав будет обновленных, 11 совершенно новых. Поэтому работа предстоит большая. И хочу сказать, что каждый раз, когда приходишь на новую площадку для обсуждения, есть люди, которые вносят какие-то предложения свои.