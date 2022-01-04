Здание разделят на три зоны. Как будет выглядеть новый спорткомплекс в Гродно и где именно его построят?

Новости Беларуси. Знаковый объект в наступившем году начнут возводить в Гродно. Там появится многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, как будет выглядеть сооружение.
Новости Беларуси. Знаковый объект в наступившем году начнут возводить в Гродно. Там появится многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, как будет выглядеть сооружение.
Здание комплекса разделят на три зоны. Во-первых, это игровой зал на 2 000 человек. Он для основных матчей чемпионатов по мини-футболу, гандболу, волейболу и баскетболу. Малый зал построят на 500 человек. Он понадобится для тренировок и проведения отборочных турниров. Еще одна зона – это легкоатлетический манеж на 1 500 зрителей с круговыми и прямыми беговыми дорожками, а также секторами для прыжков в длину и высоту, в том числе с шестом. Плюс большой теннисный корт. Такого объекта в городе еще не было.
Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Гродно – единственный областной центр, в котором отсутствует полноценный зал для игровых видов спорта многофункциональный. Строительство данного игрового комплекса позволит нам проводить соревнования международного уровня по баскетболу, гандболу, мини-футболу и волейболу, вести трансляции, проводить международные матчи. И, безусловно, это позволит привлечь и зрительский интерес.
Место под будущий спорткомплекс уже определено – он будет встречать жителей и гостей города на подъезде к Гродно по трассе М6 в районе новой автомобильной развязки.