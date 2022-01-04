Здание разделят на три зоны. Как будет выглядеть новый спорткомплекс в Гродно и где именно его построят?

Здание комплекса разделят на три зоны. Во-первых, это игровой зал на 2 000 человек. Он для основных матчей чемпионатов по мини-футболу, гандболу, волейболу и баскетболу. Малый зал построят на 500 человек. Он понадобится для тренировок и проведения отборочных турниров. Еще одна зона – это легкоатлетический манеж на 1 500 зрителей с круговыми и прямыми беговыми дорожками, а также секторами для прыжков в длину и высоту, в том числе с шестом. Плюс большой теннисный корт. Такого объекта в городе еще не было.