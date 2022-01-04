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Игорь Луцкий об исторической памяти: «Это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета»

04 января 2022 17:40
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Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Игорь Луцкий об исторической памяти: «Это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета»-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Этот год объявлен Годом исторической памяти. И необходимо сохранить, потому как это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета. Нас пытаются переформатировать, стереть нашу память, стереть наше прошлое, но этого допустить невозможно, потому что за этим стоит независимость страны.  

Игорь Луцкий об исторической памяти: «Это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета»-4

Основной закон страны корректируется с учетом вызовов времени. К обсуждению документа уже присоединились многие жители Минской области. Активно идет работа и в интернете. Мнения аккумулирует Национальный центр правовой информации. Диалоговые площадки по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всему центральному региону.  

Турчин о проекте Конституции – читайте здесь.  

# Конституция # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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