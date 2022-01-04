Игорь Луцкий об исторической памяти: «Это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета»

Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Этот год объявлен Годом исторической памяти. И необходимо сохранить, потому как это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета. Нас пытаются переформатировать, стереть нашу память, стереть наше прошлое, но этого допустить невозможно, потому что за этим стоит независимость страны.