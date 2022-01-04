Игорь Луцкий об исторической памяти: «Это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета»

Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Этот год объявлен Годом исторической памяти. И необходимо сохранить, потому как это является базовыми вещами для нашей независимости и суверенитета. Нас пытаются переформатировать, стереть нашу память, стереть наше прошлое, но этого допустить невозможно, потому что за этим стоит независимость страны.
Основной закон страны корректируется с учетом вызовов времени. К обсуждению документа уже присоединились многие жители Минской области. Активно идет работа и в интернете. Мнения аккумулирует Национальный центр правовой информации. Диалоговые площадки по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всему центральному региону.
Турчин о проекте Конституции – читайте здесь.