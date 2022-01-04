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«Притопочный лист соответствует нормам». Как МЧС проверяет условия использования печей?

04 января 2022 17:21
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Новости Беларуси. В зимний период работники МЧС усилили контроль за соблюдением правил использования печного отопления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за 2021 год в Минской области из-за нарушений условий топки произошло более 400 пожаров. 11 человек погибли. Спасатели вместе с социальными работниками проводят профилактические рейды, проверяют целостность дымоходов и соблюдение пожарной безопасности.

«Притопочный лист соответствует нормам». Как МЧС проверяет условия использования печей?-1

Анна Захаровна живет в деревне Якшичи около 40 лет. К отопительному сезону всегда готовится заранее. Приводит в порядок дымоход, при необходимости устраняет неполадки. К визитам спасателей местная жительница относится с пониманием, они и советом помогут, и дадут нужные рекомендации.

«Притопочный лист соответствует нормам». Как МЧС проверяет условия использования печей?-4

Притопочный лист соответствует нормам, видимых трещин на печном агрегате не имеется, Все, что возгораемое, мы помним, убираем.

«Притопочный лист соответствует нормам». Как МЧС проверяет условия использования печей?-7

Анна Пельневич, жительница деревни Якшичи:
Чистим камины, проверяем. Зимой к праздникам опять почистим. Золу выбираем, тоже нет. Все чистенько, и не кладу ничего.

Подробности в видеоматериале.

# Отопительный сезон # общество # Наталья Бурак # Фотофакт

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