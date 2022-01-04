«Притопочный лист соответствует нормам». Как МЧС проверяет условия использования печей?

Новости Беларуси. В зимний период работники МЧС усилили контроль за соблюдением правил использования печного отопления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за 2021 год в Минской области из-за нарушений условий топки произошло более 400 пожаров. 11 человек погибли. Спасатели вместе с социальными работниками проводят профилактические рейды, проверяют целостность дымоходов и соблюдение пожарной безопасности.

Анна Захаровна живет в деревне Якшичи около 40 лет. К отопительному сезону всегда готовится заранее. Приводит в порядок дымоход, при необходимости устраняет неполадки. К визитам спасателей местная жительница относится с пониманием, они и советом помогут, и дадут нужные рекомендации.

Притопочный лист соответствует нормам, видимых трещин на печном агрегате не имеется, Все, что возгораемое, мы помним, убираем.