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«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы

05 апреля 2023 06:19
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Эксклюзивы из соломы. В Петриковском районе мастера Дома ремесел выполняют из традиционного материала картины в уникальной 3D-технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы-1

Валентина Фалеева долгое время изучала разные способы соломоплетения, в итоге изобрела авторский. Для ее соломенной живописи особенно важен подготовительный этап. Сырье нужно заготавливать в определенное время года и фазу луны. Затем солому отбеливают и кипятят в растворе соли и красителей – так появляется множество оттенков для создания картин.

«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы-4

Валентина Фалеева, мастер народных художественных промыслов Петриковского районного Дома ремесел:
Работа очень кропотливая, вынашивается идея очень долго. Создается эскиз, рисуется, из соломенных лент вырезаются элементы ножницами – очень длительный процесс – и выклеиваются.

«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы-7

Чтобы создать такую картину, требуются аккуратность и терпение. На свое первое произведение мастер потратила 64 часа. Благодаря объемным элементам работы получаются с 3D-эффектом. Техника уникальна для Беларуси. Картины привлекают внимание гостей на фестивалях и украшают дома туристов.

# Хобби # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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