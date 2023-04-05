«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы

Эксклюзивы из соломы. В Петриковском районе мастера Дома ремесел выполняют из традиционного материала картины в уникальной 3D-технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзивы из соломы. В Петриковском районе мастера Дома ремесел выполняют из традиционного материала картины в уникальной 3D-технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентина Фалеева долгое время изучала разные способы соломоплетения, в итоге изобрела авторский. Для ее соломенной живописи особенно важен подготовительный этап. Сырье нужно заготавливать в определенное время года и фазу луны. Затем солому отбеливают и кипятят в растворе соли и красителей – так появляется множество оттенков для создания картин.
Валентина Фалеева, мастер народных художественных промыслов Петриковского районного Дома ремесел:
Работа очень кропотливая, вынашивается идея очень долго. Создается эскиз, рисуется, из соломенных лент вырезаются элементы ножницами – очень длительный процесс – и выклеиваются.
Чтобы создать такую картину, требуются аккуратность и терпение. На свое первое произведение мастер потратила 64 часа. Благодаря объемным элементам работы получаются с 3D-эффектом. Техника уникальна для Беларуси. Картины привлекают внимание гостей на фестивалях и украшают дома туристов.