«Работа очень кропотливая». Мастера из Петрикова создают настоящие шедевры из соломы

Эксклюзивы из соломы. В Петриковском районе мастера Дома ремесел выполняют из традиционного материала картины в уникальной 3D-технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Фалеева долгое время изучала разные способы соломоплетения, в итоге изобрела авторский. Для ее соломенной живописи особенно важен подготовительный этап. Сырье нужно заготавливать в определенное время года и фазу луны. Затем солому отбеливают и кипятят в растворе соли и красителей – так появляется множество оттенков для создания картин.

Валентина Фалеева, мастер народных художественных промыслов Петриковского районного Дома ремесел:

Работа очень кропотливая, вынашивается идея очень долго. Создается эскиз, рисуется, из соломенных лент вырезаются элементы ножницами – очень длительный процесс – и выклеиваются.