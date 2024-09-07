Работа над деталями: каким будет Национальный исторический музей Беларуси?

Вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом накануне заявил Президент Беларуси в ходе совещания о концепции будущего Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные идеи рабочей группы Александр Лукашенко поддержал и одобрил, тем не менее предстоит поработать над деталями. Основная задача –создать музей, который каждому сможет доступно показать, кто такие белорусы и почему наше государство не случайно возникло и окрепло в XXI веке. Специалисты изучили зарубежный музейный опыт. Мы же обратили внимание на уже существующий в нашей стране. Как сплетаются традиционные и современные подходы, насколько важно иметь проработанную концепцию – продолжит Полина Королева.

В истории не бывает случайностей и неожиданностей. Любому открытию, событию предшествует череда связанных между собой моментов. Идеи точно так же: созревают постепенно, а когда в воздухе повисает необходимость их реализовать, они обретают воплощение. Сегодня такой необходимостью стало обновление Национального исторического музея. Он находится в Минске, но едва ли является визитной карточкой страны и народа. Да, в экспозициях и коллекциях немало артефактов, однако то ли расположение здания неудачное, то ли подходы к подаче истории устарели. Отсюда требование главы государства. Лукашенко: главная цель музея – показать тысячелетний путь белорусов к обретению государственности.

Концепцию будущего музея Александр Лукашенко одобрил. Здание расположится в квартале белорусской государственности и станет частью музейно-паркового ансамбля, территория которого более 30 гектаров. Вид сверху будет повторять географические контуры Беларуси, а вот над экспозициями предстоит большая работа.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк:

Мы павінны ўсім паказаць, што тое, што ў беларусаў ёсць свой нацыянальны дом, гэта вынік таго, што на працягу стагоддзяў падчас сваёй гераічнай і трагічнай гісторыі нашы пакаленні продкаў сценка за сценкай будавалі гэты дом і, не гледзячы ні на што, пераадольваючы самыя страшныя выпрабаванні, у тым ліку і спробы нас знішчыць як народ, як нацыю, усё гэта агоралі, адолелі, і на працягу стагоддзя стваралі і для сябе, і для ўсяго сусвету чалавечага ўнікальныя рэчы. Сочетание традиционных элементов и современных технологий – одно из главных требований Президента. Это касается не только архитектурных решений, но и способов подачи информации.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Важно, чтобы каждый посетитель чувствовал предмет, который он рассматривает, чтобы он четко имел представление, что это за предмет, как он использовался. На сегодня интерактив – понятие очень растяжимое, разноплановое. Для нас очень важно, чтобы, освоив какой-то прием, мы его до бесконечности не повторяли, а чтобы по отношению к каждой теме истории мы использовали разные формы подачи материала.

Уникальных вещей в истории белорусов было немало. И огромное количество артефактов находится под землей или вовсе вывезено из страны. Национальный исторический музей – организм живой. Его фонды пополняют случайные находки населения, археологи, на постоянной основе проводится работа по возвращению белорусского наследия из-за рубежа. Однако это предметы прошлого. А музей должен в полной мере охватывать все периоды жизни белорусов, в том числе современный.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Значительную часть посвятили обсуждению исторических моментов: как освещать, на чем делать акценты. Это был абсолютно рабочий разговор на тему белорусской истории и ее трансляции обществу, другим странам. У нас есть современный период, и ключевой момент, я скажу, опираясь на мнение людей, что хотят наши граждане, как был представлен современный период. У нас же целая серия выставок прошла, журналистских проектов, на вас будем ориентироваться: было – стало. Что было до 1994 года, как стало сейчас. Конечно, это очень ярко, мы можем это обобщить здесь.

К Президенту на совещание специалисты пришли с конкретными решениями. Многие идеи сравнивали с опытом зарубежных коллег в Китае или Казахстане. Впрочем, и в Беларуси есть примеры удачной концепции и ее реализации. Музей истории Великой Отечественной войны был единственным в Беларуси, созданным еще в годы оккупации, и первым, посвященным самой кровопролитной войне XX века. Новое здание по инициативе Президента открыли в 2014 году: архитектурные решения считаются одними из самых успешных. Главный фасад в виде праздничного салюта отображает 11 лучей из нержавеющей стали. И монументализм уживается с технологиями – лазерная подсветка меняет облик музея ночью. Не просто так подобраны и материалы, из которых возводили комплекс: цвета, текстура – у всего свой смысл.

Музею в Хатыни не так давно исполнился год, хотя продумывать его концепцию начали намного раньше. И в основе всего был эмоциональный уровень. Создателям хотелось, чтобы посетитель не просто прочитал документы, увидел фотографии, а воспринял войну такой, какой она была — грязной, кровавой, жестокой. Отсюда такое количество символов.