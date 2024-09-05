Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах?

В Беларуси растет интерес к рабочим профессиям. Около 50 % выпускников 9 классов сегодня поступают в колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перечень востребованных экономикой специалистов с каждым годом растет. Появляются новые современные направления, что привлекает молодежь. Как сегодня готовят кадры для отечественных предприятий, на что делают ставку, расскажет Арина Верховская.

Освоить востребованные на рынке труда специализации абитуриентам предлагает столичный колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе. В 2024 году здесь открыли новую специальность «Эксплуатация средств технического измерения». Учреждение работает в тандеме с отечественными предприятиями, что позволяет готовить специалистов с учетом их потребностей.

Татьяна Перская, заместитель директора по учебной работе филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:

Наши основные базовые предприятия – это тракторный завод, это «Пеленг», это «АМКОДОР», «Белгидравлика». То есть, в принципе, это все ведущие предприятия Минска, которые являются флагманами, потому что у них самое современное оборудование. А у нас самые современные специальности, которые мы периодически открываем в соответствии с потребностями, с перевооружением, скажем так, производственных процессов – внедряются там новые технологии, а мы под эти новые технологии готовим для них кадры.

Рабочие специальности востребованы экономикой. И интерес к ним с каждым годом растет. Так, порядка 50 % выпускников 9 классов выбирают поступление в колледжи. Из-за большого спроса план приема в 2024 году увеличили на тысячу. Такая траектория позволяет ребятам за короткое время получить выбранную профессию и приступить к работе. Тем более что сегодня они требуют от человека все меньше тяжелого ручного труда и все больше взаимодействия с оборудованием.