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Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах?

05 сентября 2024 18:35
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В Беларуси растет интерес к рабочим профессиям. Около 50 % выпускников 9 классов сегодня поступают в колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перечень востребованных экономикой специалистов с каждым годом растет. Появляются новые современные направления, что привлекает молодежь.

Как сегодня готовят кадры для отечественных предприятий, на что делают ставку, расскажет Арина Верховская.

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах? -2

Освоить востребованные на рынке труда специализации абитуриентам предлагает столичный колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе. В 2024 году здесь открыли новую специальность «Эксплуатация средств технического измерения». Учреждение работает в тандеме с отечественными предприятиями, что позволяет готовить специалистов с учетом их потребностей.

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах? -4

Татьяна Перская, заместитель директора по учебной работе филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:
Наши основные базовые предприятия – это тракторный завод, это «Пеленг», это «АМКОДОР», «Белгидравлика». То есть, в принципе, это все ведущие предприятия Минска, которые являются флагманами, потому что у них самое современное оборудование. А у нас самые современные специальности, которые мы периодически открываем в соответствии с потребностями, с перевооружением, скажем так, производственных процессов – внедряются там новые технологии, а мы под эти новые технологии готовим для них кадры.

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах? -6

Рабочие специальности востребованы экономикой. И интерес к ним с каждым годом растет. Так, порядка 50 % выпускников 9 классов выбирают поступление в колледжи. Из-за большого спроса план приема в 2024 году увеличили на тысячу. Такая траектория позволяет ребятам за короткое время получить выбранную профессию и приступить к работе. Тем более что сегодня они требуют от человека все меньше тяжелого ручного труда и все больше взаимодействия с оборудованием.

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах? -8

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
В экспериментальном пока режиме, некий прототип: создать пока дуальные формы получения образования. Это значит, что практическую часть учащиеся проходят на производстве. Она максимально увеличена и максимально ориентирована на то предприятие, которое участвует в этой дуальной форме. Теоретическую базу, первичные навыки работы на оборудовании учащиеся отрабатывают в колледже.

Подробности в сюжете.

# Молодые специалисты # Арина Верховская # Образование в Беларуси

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