В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями
В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье. В конкурсе принимают участие люди золотого возраста, которые ведут домашнее хозяйство на своих приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивается как внешний вид подворья, так и разнообразие плодово-ягодных деревьев и цветов. Кроме того, конкурсанты делятся секретами богатого урожая и презентуют свои творческие идеи.
Подробнее в сюжете Анны Куртасовой.
Тамара Григорьевна и Иван Алексеевич Поповы сейчас на пенсии. Свободного времени много. Занимаются домашним хозяйством. А еще создают красоту вокруг для настроения. Здесь все сделано своими руками: от дома до малых архитектурных форм. Получается один проект.
Иван Попов:
Много сделано в этом доме моими руками.
– Сами всю плитку положили, фонтанчики.
Глаза разбегаются от красоты. Все изысканно и со вкусом. Есть и беседка для отдыха, и мини-фонтан. А еще Поповы разводят огород и заложили сад. Тамара Григорьевна – любительница цветов. Во дворе свыше 100 сортов растений. В 2023 году она заняла первое место в областном конкурсе по цветоводству.
Подробности в видео.