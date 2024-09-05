В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями

В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье. В конкурсе принимают участие люди золотого возраста, которые ведут домашнее хозяйство на своих приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивается как внешний вид подворья, так и разнообразие плодово-ягодных деревьев и цветов. Кроме того, конкурсанты делятся секретами богатого урожая и презентуют свои творческие идеи. Подробнее в сюжете Анны Куртасовой.

Тамара Григорьевна и Иван Алексеевич Поповы сейчас на пенсии. Свободного времени много. Занимаются домашним хозяйством. А еще создают красоту вокруг для настроения. Здесь все сделано своими руками: от дома до малых архитектурных форм. Получается один проект.

Иван Попов:

Много сделано в этом доме моими руками.

– Сами всю плитку положили, фонтанчики.