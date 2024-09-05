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В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями

05 сентября 2024 17:54
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В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье. В конкурсе принимают участие люди золотого возраста, которые ведут домашнее хозяйство на своих приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивается как внешний вид подворья, так и разнообразие плодово-ягодных деревьев и цветов. Кроме того, конкурсанты делятся секретами богатого урожая и презентуют свои творческие идеи.

Подробнее в сюжете Анны Куртасовой.

В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями-2

Тамара Григорьевна и Иван Алексеевич Поповы сейчас на пенсии. Свободного времени много. Занимаются домашним хозяйством. А еще создают красоту вокруг для настроения. Здесь все сделано своими руками: от дома до малых архитектурных форм. Получается один проект.

В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями-4

Иван Попов:
Много сделано в этом доме моими руками.
– Сами всю плитку положили, фонтанчики.

В Крупском районе выбирают лучшее ветеранское подворье – конкурсанты поделились творческими идеями-6

Глаза разбегаются от красоты. Все изысканно и со вкусом. Есть и беседка для отдыха, и мини-фонтан. А еще Поповы разводят огород и заложили сад. Тамара Григорьевна – любительница цветов. Во дворе свыше 100 сортов растений. В 2023 году она заняла первое место в областном конкурсе по цветоводству.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # Пенсионеры # Конкурс

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