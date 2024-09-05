«Нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека». Пообщались с главврачом стоматологической поликлиники

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Оксана Корзун, главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники г. Минска:
Красивый человек – это счастливый человек. Мне кажется, нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека. И необязательно эта улыбка должна быть идеально ровной, она должна быть идеально здоровой.
Мой путь становления в профессии был достаточно непростой. Я мечтала быть врачом-хирургом. Судьба распорядилась так, что я стала стоматологом. В профессию влюбилась практически сразу. Мама очень хотела вырастить из меня в первую очередь человека. Человека настоящего, на которого можно опереться, которым можно гордиться, которому можно дать достойную профессию, которая будет помогать людям.
У меня были очень хорошие учителя на первом рабочем месте, я им бесконечно благодарна за то, что именно они сделали меня доктором. Они научили слышать людей, слушать людей и понимать, когда ты можешь им помочь и чем ты можешь им помочь.
Руководитель должен и обязан слышать своих подчиненных и выбрать единственное верное решение, которое потом впоследствии примут твои коллеги и будут идти с тобой вместе дальше. Работа с людьми приносит мне огромное удовольствие. Ты помогаешь человеку справиться с его проблемой, с его сложной ситуацией. Руководитель должен работать в профессии, чтобы в том числе знать новинки.
Я мечтаю, чтобы стоматология нашей страны была всегда образцово-показательной, пускай к нам едут близлежащие и дальние страны за опытом, перенимают и внедряют наши технологии. Мечтаю, чтобы учреждение, в котором работаю, было лучшим учреждением в той местности, где оно находится. Как мама я мечтаю, чтобы росла моя семья и увеличивался стол, за которым мы сидим. Как человек я мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Мне очень хочется, чтобы люди улыбались друг другу. Почему не начать это сегодня делать? Улыбнуться каждому первому встречному, в ответ ты обязательно увидишь улыбку. Давайте чаще улыбаться!
Подробности в видео.