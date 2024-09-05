«Нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека». Пообщались с главврачом стоматологической поликлиники

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Оксана Корзун, главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники г. Минска:

Красивый человек – это счастливый человек. Мне кажется, нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека. И необязательно эта улыбка должна быть идеально ровной, она должна быть идеально здоровой. Мой путь становления в профессии был достаточно непростой. Я мечтала быть врачом-хирургом. Судьба распорядилась так, что я стала стоматологом. В профессию влюбилась практически сразу. Мама очень хотела вырастить из меня в первую очередь человека. Человека настоящего, на которого можно опереться, которым можно гордиться, которому можно дать достойную профессию, которая будет помогать людям.

У меня были очень хорошие учителя на первом рабочем месте, я им бесконечно благодарна за то, что именно они сделали меня доктором. Они научили слышать людей, слушать людей и понимать, когда ты можешь им помочь и чем ты можешь им помочь. Руководитель должен и обязан слышать своих подчиненных и выбрать единственное верное решение, которое потом впоследствии примут твои коллеги и будут идти с тобой вместе дальше. Работа с людьми приносит мне огромное удовольствие. Ты помогаешь человеку справиться с его проблемой, с его сложной ситуацией. Руководитель должен работать в профессии, чтобы в том числе знать новинки.