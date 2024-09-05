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Военные Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению рубежей. Особое внимание – южному направлению

05 сентября 2024 17:52
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Факт нарушения государственной границы был зафиксирован минувшей ночью, 5 сентября, заявили в Министерстве обороны. Белорусские военнослужащие незамедлительно отреагировали на вторжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению рубежей. Особое внимание – южному направлению-1

В связи с непрекращающимися провокациями и напряженностью по периметру госграниц наши военные продолжают выполнять задачи по усилению рубежей. Особое внимание – южному направлению. В круглосуточном режиме бойцы механизированных, артиллерийских подразделений, сил специальных операций несут службу, чтобы белорусы могли спать спокойно.

Военные Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению рубежей. Особое внимание – южному направлению-3

На сегодняшний момент военнослужащие сил специальных операций, механизированных подразделений выполняют задачу по усилению государственной границы Республики Беларусь. Каждый военнослужащий имеет понятие, знает порядок действий при той или иной ситуации. Каждый военнослужащий, соответственно, проходит подготовку и дополнительно изучает все методы и способы ведения боевых действий. Все эти вопросы отрабатываются на предметах боевой подготовки. Это инженерная подготовка, огневая подготовка, тактика специальная, тактическая подготовка. Также занятия проходят по связи с личным составом.

Бойцы подразделений также ежедневно оттачивают мастерство на практике, чтобы в случае необходимости отразить нападение на нашу страну. Как не раз подчеркивал глава государства: на любую агрессию в адрес Беларуси противник получит молниеносный ответ.

# Государственная граница Беларуси

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