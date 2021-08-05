Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:

Радикальная активная группа, становились в сцепки. Рюкзаки, балаклавы – это стандартная экипировка. В соседних дворах осуществлялось распитие алкогольных напитков для поднятия боевого духа.

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:

Мотоциклисты напротив наших рубежей, напротив нашей цепочки встали на светофоре на перекрестке, рукояткой газ поддавали и имитировали, как будто они хотят на нас начать ехать. Мирные призывы звучат из милицейских мегафонов.

Вячеслав:

Через громкоговорители предупреждали их: «Граждане, разойдитесь! Если вы не разойдетесь, будут применены физическая сила и специальные средства». И предупреждение это звучало непрерывно.

В ответ – брань, коктейли Молотова и камни.

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:

И «лошки-петушки» было, и «вы каратели, фашисты».

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Каратели, фашисты – как их только не называли. Мне стало так обидно. Люди, когда у вас происходит что-то, какая-то беда, оставила пьяная телефон на барной стойке – помогите, прибегут, заявление напишут – ищите. Куча миллионов дел. Вы куда все бежите? Куда?

Илья Кудрин:

Пытались вывести просто на какую-то агрессию и сработать на их картинку, чтобы потом это все крутить, показывать в Telegram-каналах. Я настраивал своих подчиненных таким образом, чтобы они не перешли эту незримую грань, чтобы жестокость при всем этом не превалировала.