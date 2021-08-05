Ольга Чемоданова: когда это всё происходит, мы должны были достать все кодексы и ещё раз их перечитать?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

В этот момент именно, когда это все происходит, мы должны были достать все кодексы и еще раз их перечитать? Надо было пресекать противоправное действие протестующих граждан. Я видела своих сотрудниц. Люди возвращались с трясущимися руками. Один, показывая свою активность, забрасывал бутылками и камнями наших сотрудников, ему уподоблялся второй, третий, четвертый.